Всероссийская акция Росгвардии «Неделя мужества» проходит в Самарском спортивном лицее

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Управление Росгвардии по Самарской области связывают с учебным заведением давние и прочные шефские связи. Именно поэтому в проведении росгвардейской «Недели мужества» воспитанники лицея сыграли особую роль.

Для старшеклассников лицея военно-патриотическое занятие провел сотрудник одного из специальных подразделений Росгвардии, дислоцированных на территории Самарской области. Занятие было построено в виде интерактивного урока, где старшеклассникам предлагали посмотреть видео и ознакомиться с интересным наглядным материалом, посвященным истории специальных подразделений Росгвардии, дислоцированных на территории региона.

В завершение встречи сотруднику Росгвардии были переданы письма и открытки, которые написали воспитанники лицея тем, кто обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность. Совсем скоро их смогут прочитать люди, защищающие в настоящее время целостность страны. Сотрудник Росгвардии поблагодарил воспитанников лицея:

- Имея в родном городе столь сильную поддержку, мы обязательно справимся с любым сложным заданием и одолеем врага. Спасибо за поддержку, за то, что верите в нас. Вернемся с победой, - сказал он, в частности.