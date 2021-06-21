Всемирный день верблюда отметит Самарский зоопарк

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Мероприятие состоится 22 июня в 14.00.



Сотрудники научно-просветительского отдела расскажут об удивительных животных – верблюдах, о том, почему верблюд плюется, зачем ему горбы и что внутри, почему его называют мозоленогим. Во время мероприятия можно будет покормить верблюда Лексуса специально приготовленным для него угощением и сфотографироваться с ним. Гость мероприятия - педагог из ДШИ №3 Младость проведет для маленьких гостей зоопарка мастер-класс, расскажет о силе ярких красок и как с помощью рисования можно успокоиться и улучшить свое самочувствие.