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В Самаре в честь Рождества Христова в десятый раз состоялась благотворительная акция «Рождение добра»

13 января 2025 18:34
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Более 300 особенных детей приняли в ней участие.

В субботу, 11 января, в Самаре в честь Рождества Христова в десятый раз состоялась благотворительная акция «Рождение добра». Она проводится по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Сергия для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей, а также для детей-сирот из психоневрологического интерната. 

В акции «Рождение добра» приняли участие более 300 особенных детей. География мероприятия была обширной – приехали участники из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Новокуйбышевска.

«Организация таких мероприятий очень важна для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В процессе общения ребята приобретают знания, умения и навыки, необходимые для успешной жизни. Важно, чтобы у них был круг единомышленников, людей со схожими проблемами, хорошие друзья и возможность развиваться творчески», – отметила заместитель Главы городского округа Самара - руководитель городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

Как подчеркивают организаторы, «Рождение добра» – уже ставший доброй традицией в областной столице праздник и фестиваль сотворчества, искреннего искусства, радостного откровения, рождественской чистоты чувств, общения, взаимопонимания и милосердия. Организаторы акции – председатель Всероссийского общественного движения «Отцы России» Самарской области Александр Чернышев (отец ребёнка-инвалида), Духовно-просветительский центр «Кириллица». Акция прошла при поддержке Администрации Самары.

Зрелищность фестиваля сотворчества отмечают и взрослые участники. «Это замечательное мероприятие, очень интересное, с веселыми играми, музыкой. Наблюдать все происходящее нам с сыном очень интересно», – отметила Анастасия Тюмкина.

Программа благотворительной акции была насыщенной: участники водили веселые хороводы, зрителям показали Рождественское подъелочное представление от театра «Витражи», их приветствовали любимые зимние герои – Дед Мороз и Снегурочка, для юных гостей провели творческие мастер-классы и представили постановку Самарского театра кукол, а в завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок и деревянный конструктор для домашнего творчества.

 

Фото:   Администрация Самары

 

Теги: Самара

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