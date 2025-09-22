Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали

143

Врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин рассказал «Газете.Ru», какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали.

Здоровая эмаль защищает зубы от раздражителей и обеспечивает отсутствие чувствительности. При ее повреждении образуются кариозные полости, что в итоге может привести к разрушению зуба.

«Большое значение имеет и питание: достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов помогает сохранить эмаль прочной и предотвратить вымывание кальция и фтора», — утверждает врач.

Положительно влияют на зубы твердые овощи и фрукты — морковь, яблоки, груши, огурцы и свекла. Они помогают очищать зубы от налета, стимулируют кровообращение в деснах и усиливают слюноотделение, которое является естественной защитой эмали.

В рацион также рекомендуется включать зелень, богатую кальцием и фолиевой кислотой, ягоды, содержащие витамины, микроэлементы, фтор и кальций. Однако после употребления кислых ягод врач советует полоскать рот водой, чтобы снизить риск повреждения эмали.

Полезны и орехи — это источник аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот. При этом специалист предупреждает, что раскалывать скорлупу зубами опасно.

Особое место занимают молочные продукты — молоко, сыр, творог и йогурт, которые содержат кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали. Лабухин отмечает, что у любителей молочной продукции реже возникают проблемы с зубами.

К продуктам, укрепляющим зубы, стоматолог также отнес цитрусовые, морепродукты, яйца, мед, а также воду и чай. В частности, морская рыба богата фтором, кальцием и витамином D, а мед обладает антибактериальными свойствами и помогает поддерживать баланс кислотности в полости рта.

«Разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, в сочетании с правильной гигиеной полости рта способствуют сохранению прочной эмали и снижают риск кариеса», — говорит эксперт.

Эксперт рекомендует соблюдать гигиену, посещать стоматолога и регулярно проходить профессиональную чистку у гигиениста. Гладкая эмаль сложнее воспринимает пигменты и становится менее уязвимой для бактерий.

По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.

Фото: freepik.com