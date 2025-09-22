Я нашел ошибку
Главные новости:
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 
В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали

22 сентября 2025 18:19
143
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.

Врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин рассказал «Газете.Ru», какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали.

Здоровая эмаль защищает зубы от раздражителей и обеспечивает отсутствие чувствительности. При ее повреждении образуются кариозные полости, что в итоге может привести к разрушению зуба.

«Большое значение имеет и питание: достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов помогает сохранить эмаль прочной и предотвратить вымывание кальция и фтора», — утверждает врач.

Положительно влияют на зубы твердые овощи и фрукты — морковь, яблоки, груши, огурцы и свекла. Они помогают очищать зубы от налета, стимулируют кровообращение в деснах и усиливают слюноотделение, которое является естественной защитой эмали.

В рацион также рекомендуется включать зелень, богатую кальцием и фолиевой кислотой, ягоды, содержащие витамины, микроэлементы, фтор и кальций. Однако после употребления кислых ягод врач советует полоскать рот водой, чтобы снизить риск повреждения эмали.

Полезны и орехи — это источник аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот. При этом специалист предупреждает, что раскалывать скорлупу зубами опасно.

Особое место занимают молочные продукты — молоко, сыр, творог и йогурт, которые содержат кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали. Лабухин отмечает, что у любителей молочной продукции реже возникают проблемы с зубами.

К продуктам, укрепляющим зубы, стоматолог также отнес цитрусовые, морепродукты, яйца, мед, а также воду и чай. В частности, морская рыба богата фтором, кальцием и витамином D, а мед обладает антибактериальными свойствами и помогает поддерживать баланс кислотности в полости рта.

«Разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, в сочетании с правильной гигиеной полости рта способствуют сохранению прочной эмали и снижают риск кариеса», — говорит эксперт.

Эксперт рекомендует соблюдать гигиену, посещать стоматолога и регулярно проходить профессиональную чистку у гигиениста. Гладкая эмаль сложнее воспринимает пигменты и становится менее уязвимой для бактерий.

По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

