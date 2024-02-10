Врачи: высокий защитный вклад в состояние здоровья вносит ежедневное потребление овощей и фруктов

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Об этом в рамках круглого стола «Авангард здорового питания: овощи и фрукты» рассказала руководитель лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Карамнова.



— В приоритете овощи и фрукты сезонного характера. Например, осенью это бахчевые культуры (тыква), летом это ягоды и ранняя свежая зелень, — рассказала Наталья Карамнова.



Она также подчеркнула, что важно учитывать климатические и географические особенности при подборе оптимального рациона.



Например, зимой предпочтительны овощи и фрукты в замороженном и сушеном виде, заготовленные с минимальным количеством соли и сахара.



— Оптимально, если в рацион питания будут включены ягоды. Это — самый богатый витаминами и минералами продукт, — отметила Наталья Карамнова.



Круглый стол прошел на ВДНХ в рамках деловой программы Дня здоровья на Международной выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба минздрава России.