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Врач уролог-андролог заявил, что регулярное использование подогрева сидений в авто может привести к бесплодию

9 декабря 2023 16:29
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Рекомендуется прогревать машину, а заодно и сиденья, до того, как сесть за руль.

Врач уролог-андролог центра репродукции «Линия жизни» Вадим Брусенский в разговоре с «Известиями» 8 декабря заявил, что регулярное использование подогрева сидений в автомобиле может привести к бесплодию.

«Функция подогрева сидений — самая популярная у автолюбителей в зимнее время. Она помогает быстро согреться и уменьшает напряжение в мышцах, что особенно важно для длительных поездок. При этом комфорт во время поездок на машине может обернуться проблемами с мужским здоровьем в будущем», — отметил Брусенский.

Однако он обратил внимание, что мужские семенники не случайно вынесены за пределы тела — температура этого органа ниже привычных 36,6 градуса. Идеальной температурой для половых органов принято считать 34 градуса. Именно при этой температуре происходит нормальное созревание сперматозоидов.

«Из-за подогрева сиденья температура в паховой зоне может повыситься на четыре–пять градусов. Это чревато серьезными проблемами с мужской фертильностью. Из-за регулярного перегрева большинство сперматозоидов становятся менее активными или вообще перестают двигаться. По этой причине у мужчин, постоянно использующих эту функцию в машине, появляется высокий риск развития бесплодия», — предупредил уролог-андролог.

Такие нарушения, по его словам, не страшны при умеренном подогреве сидения. Если же у мужчины есть вероятность развития варикоцеле, регулярное использование подогрева сиденья может только усугубить течение заболевания. В этом случае расширение вен семенного канатика яичка, к чему приводит варикоцеле, может отразиться на мужском бесплодии.

«Для того, чтобы снизить риски для здоровья, рекомендуется прогревать машину, а заодно и сиденья, до того, как сесть за руль. Второй вариант — включать подогрев сиденья только на короткие промежутки времени, особенно это актуально для поездок на большие расстояния. Также можно настроить подогрев сиденья на минимальное значение. В таком случае вред от резкой смены температуры для половых органов будет минимальным», — подытожил Брусенский.

Теги: Медицина

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