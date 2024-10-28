Врач-терапевт рассказал, сколько яиц в день можно употреблять безопасно для здоровья

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Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко назвал безопасное и полезное количество яиц, пишут "Известия".

«Если, например, человек ходит в спортзал, ему требуется много белка, то нужно есть много яиц, но в яйцах есть и жирная субстанция — желток, следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшее сочетание белков и жиров в своем рационе. У него вырастут мышцы, но не вырастут бока», — поделился эксперт в беседе с «Радио 1».

Каждый человек должен ориентироваться на свой организм, потому что токсичных свойств в яйцах нет.

«Общая рекомендация: 1–2 яйца в день — не больше <...> Они достаточно калорийные, поэтому, если съедать больше, можно легко выйти за порог калорийности и набрать лишнюю жировую массу. Но если таких проблем нет, то ешьте на здоровье», — объяснил врач.

По его словам, холестерин, который содержится в яйцах и пугает многих людей, не так уж и страшен, но здесь важно следить за своими показателями: самочувствием, внешним видом и ресурсами.

Он добавил, что желток в яйцах — это жир, и при желании есть много яиц, желтки лучше выбрасывать.

Фото: pxhere.com