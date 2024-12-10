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Врач-реабилитолог рассказал о влиянии ходьбы на увеличение продолжительности жизни

10 декабря 2024 17:42
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Ходьба обновляет клетки организма.

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук и главный врач клиники Александр Шишонин объяснил во вторник, 10 декабря, влияние ходьбы на увеличение продолжительности жизни, пишут "Известия".

По словам специалиста, секрет кроется в клеточной биологии организма.

В костном мозге есть мезенхимальные стромальные клетки, которые дифференцируются в любые «специализированные» клетки нашего организма — хрящевые, костные, жировые и другие, то есть обновляют сердце, печень, почки, кишечник и другие органы. Если мезенхимальные клетки плохо работают, то органы дряхлеют.

«А поскольку больше всего костного мозга находится в костях таза и ног, то когда мы двигаем ногами, ходим, то улучшаем снабжение кислородом и питательными веществами клетки костного мозга и даем возможность этим клеткам размножаться», — рассказал врач в беседе с aif.ru.

Шишонин отметил, что любое количество ходьбы полезно, чтобы снизить риски хронических заболеваний.

«В идеале желательна получасовая прогулка перед сном (час еще лучше). А утром можно сделать оздоравливающую ходьбу в быстром темпе на улице или на беговой дорожке — дома либо в зале. Скорость надо подобрать такую, чобы пульс не падал ниже 120 ударов в минуту, но и не превышал 140», — рассказал специалист.

Реабилитолог подчеркнул, что особенно полезно больше ходить после 40 лет. Обычная ходьба поможет добавить физической активности, что улучшит метаболизм и в целом здоровье.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

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