Врач рассказала, как правильно действовать при укусе осы

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В беседе с агентством RuNews24.Ru 28 июля она отметила, что осы не оставляют жала, поэтому вытаскивать ничего не нужно.

После укуса важно удалиться от места проишествия, чтобы избежать повторных укусов, промыть ранку водой с мылом и приложить холод для снижения отека. Людям с аллергией можно принять антигистаминный препарат, предварительно посоветовавшись с врачом, пишут "Известия".

Единичные укусы редко вызывают серьезные последствия, но при появлении одышки, отеков, тошноты, слабости или резком снижении давления следует срочно вызывать скорую помощь — это может быть признаком анафилаксии.

Чтобы избежать укусов, врач советует не делать резких движений рядом с осами, не оставлять сладкое на открытом воздухе и пользоваться репеллентами, пишет RT.

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