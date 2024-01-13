Врач рассказал об опасности для здоровья от употребления кофе с алкоголем

195

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов 11 января рассказал «Известиям» об опасности употребления кофе с алкоголем.

«В зимний сезон популярно пить кофе с алкоголем (кофе с ромом, виски, бренди, кофе со сливочными ликерами и так далее). Перечень довольно большой», — отметил он.

По словам врача, главная опасность смешивания таких напитков в том, что у человека изменяется частота сердечных сокращений.

«В совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, блокад, экстрасистолий. Усиливается риск развития сердечно-сосудистой недостаточности. Также совместное действие кофеина и этанола приводит к мощному спазму сосудов, из-за чего на порядок возрастает риск таких сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт головного мозга. Кроме того, сужение сосудов приводит к гипертонии. Из-за спазма ухудшается кровоснабжение во всем организме: в частности, из-за спазма артериол и капилляров почек возрастает риск развития почечной недостаточности», — объяснил он.

Вместе с тем алкоголь угнетает центральную нервную систему, а кофеин, наоборот, стимулирует ее, из-за чего возрастает риск развития психозов и неврозов, указал Умнов.

«Ухудшается сон, нарушается ориентация в пространстве. Кроме того, усиливается риск развития похмелья на фоне употребления подобного коктейля. Подобное комбо повышает риск и появления язв желудка», — заключил специалист.