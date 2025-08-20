Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры

109

Это нужно для тренировки мозга, рассказал «Газете.Ru» психиатр Руслан Исаев.



«Компьютерные игры можно рассматривать как своеобразный “интерактивный тренажер”, сопоставимый с кроссвордами или шахматами. Регулярная игра помогает удерживать внимание, тренировать кратковременную память, поддерживать мелкую моторику», — отметил врач.



Советы от медика:



- играть не больше 30 минут в день. И главное, не перед сном;

- выбирать простые и понятные игры: «Сапер», «Шашки», карточные пасьянсы или пазлы;

- не играть в «стрелялки» или сложные симуляторы — они вызывают переутомление и тревожность.

Фото: freepik.com