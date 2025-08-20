Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры

20 августа 2025 12:59
Это нужно для тренировки мозга.

Это нужно для тренировки мозга, рассказал «Газете.Ru» психиатр Руслан Исаев.

«Компьютерные игры можно рассматривать как своеобразный “интерактивный тренажер”, сопоставимый с кроссвордами или шахматами. Регулярная игра помогает удерживать внимание, тренировать кратковременную память, поддерживать мелкую моторику», — отметил врач.

Советы от медика:

- играть не больше 30 минут в день. И главное, не перед сном;
- выбирать простые и понятные игры: «Сапер», «Шашки», карточные пасьянсы или пазлы;
- не играть в «стрелялки» или сложные симуляторы — они вызывают переутомление и тревожность.

 

Фото: freepik.com

Теги: Медицина

На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025, 13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи. Здравоохранение
71
Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии.
20 августа 2025, 10:01
В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге
Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии. Здравоохранение
198
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
19 августа 2025, 19:58
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. Здравоохранение
428
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
