Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры

Это нужно для тренировки мозга, рассказал «Газете.Ru» психиатр Руслан Исаев.
«Компьютерные игры можно рассматривать как своеобразный “интерактивный тренажер”, сопоставимый с кроссвордами или шахматами. Регулярная игра помогает удерживать внимание, тренировать кратковременную память, поддерживать мелкую моторику», — отметил врач.
Советы от медика:
- играть не больше 30 минут в день. И главное, не перед сном;
- выбирать простые и понятные игры: «Сапер», «Шашки», карточные пасьянсы или пазлы;
- не играть в «стрелялки» или сложные симуляторы — они вызывают переутомление и тревожность.
Фото: freepik.com