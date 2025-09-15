Я нашел ошибку
Главные новости:
Проблемы со зрением развиваются из-за излишней нагрузки на глаза.
Врач-офтальмолог: основные причины ухудшения зрения у людей
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
16 сентября в регионе без осадков, днем  +16, +21°С
В поисковых работах от областной службы задействовано 16 спасателей и три аварийно-спасательных автомобиля.
Только через 12 часов работы по ликвидации очагов возгорания в галереях Сокских штолен были окончены
С 27 октября по 1 ноября.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Сейчас официальный порог не отражает реальную ситуацию с расходами россиян, заявила сенатор Ольга Епифанова.
В Совфеде поддержали повышение порога бедности
13 и 14 сентября на базе спортивной школы «Чайка» прошли соревнования по разным дисциплинам спортивного туризма.
В регионе прошла  областная «Туриада»
Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.
50 дней до старта Международного спортивного форума Россия – спортивная держава» в Самаре
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-офтальмолог: основные причины ухудшения зрения у людей

15 сентября 2025 22:24
91
Проблемы со зрением развиваются из-за излишней нагрузки на глаза.

Ухудшение зрения становится одной из наиболее распространенных проблем современного общества. Согласно данным исследований, более 2,5 млрд человек на планете сталкиваются с близорукостью или дальнозоркостью, и большая часть из них — люди трудоспособного возраста. Об этом рассказал «Известиям» врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

Проблемы со зрением часто развиваются из-за излишней нагрузки на глаза, вызванной постоянным использованием гаджетов. В результате зрительные мышцы перестают нормально функционировать, что ведет к утомлению глаз и снижению четкости изображения. На их состояние также может повлиять использование неправильных очков или контактных линз.

«Ухудшение зрения также может быть связано с различными внутренними нарушениями. Например, у людей с гипертонией или диабетом сосуды сетчатки страдают в первую очередь, а это напрямую отражается на остроте зрения. Бывает, что изменения связаны с гормональной перестройкой: беременность, роды, климакс — всё это может сопровождаться временным ухудшением зрения», — сказал врач.

Помимо этого, добавил он, возрастные изменения также становятся причиной ухудшения зрения. После 40 лет почти у каждого человека наблюдается снижение эластичности хрусталика, что приводит к возрастной дальнозоркости. В некоторых случаях это может перерасти в более серьезные заболевания, такие как катаракта, глаукома или дегенеративные изменения сетчатки. Такие состояния требуют внимательного контроля и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.

Своевременное обращение к врачу является обязательным при любых изменениях в зрении. Современная офтальмология предоставляет широкий спектр методов коррекции — от корректирующих линз до лазерной хирургии. Однако главное — это профилактика, которая может значительно снизить риск возникновения серьезных заболеваний. Регулярные перерывы при работе с экранами, сбалансированное питание, защита глаз от ультрафиолетового излучения и отказ от вредных привычек являются важными мерами для сохранения здоровья.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
15 сентября 2025, 14:47
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник. Здравоохранение
225
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
15 сентября 2025, 14:39
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу. Здравоохранение
256
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.
14 сентября 2025, 14:52
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов... Общество
474
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
346
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
275
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
627
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
555
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
503
Весь список