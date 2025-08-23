Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи

160

Благодаря высокому содержанию витаминов С, А и Е облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Облепиха является одним из лидеров по содержанию витамина C, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от повреждения свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена. Содержит витамины B1, B2, B3, B6 и B9, необходимые для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения. Витамины E, A, каротиноиды, жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-9), микроэлементы (железо, калий, кальций, магний, фосфор), флавоноиды», — сказала Гузман.

Она отметила, что употребление облепихи повышает устойчивость организма к инфекциям и простудным заболеваниям. Способствует заживлению ран, трещин и ожогов, увлажняет и питает кожу.

«Снижает уровень холестерина в крови, улучшает эластичность сосудов и предотвращает образование тромбов. Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, улучшает пищеварение. Защищает сетчатку глаза от повреждения и предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации. Защищает клетки от повреждения свободными радикалами и замедляет процессы старения. Помогает при лечении стоматитов, гингивитов и других заболеваний полости рта», — констатировала Гузман.

Фото: pxhere.com