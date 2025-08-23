Я нашел ошибку
Главные новости:
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи

23 августа 2025 13:47
160
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.

Благодаря высокому содержанию витаминов С, А и Е облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Облепиха является одним из лидеров по содержанию витамина C, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от повреждения свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена. Содержит витамины B1, B2, B3, B6 и B9, необходимые для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения. Витамины E, A, каротиноиды, жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-9), микроэлементы (железо, калий, кальций, магний, фосфор), флавоноиды», — сказала Гузман.

Она отметила, что употребление облепихи повышает устойчивость организма к инфекциям и простудным заболеваниям. Способствует заживлению ран, трещин и ожогов, увлажняет и питает кожу.

«Снижает уровень холестерина в крови, улучшает эластичность сосудов и предотвращает образование тромбов. Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, улучшает пищеварение. Защищает сетчатку глаза от повреждения и предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации. Защищает клетки от повреждения свободными радикалами и замедляет процессы старения. Помогает при лечении стоматитов, гингивитов и других заболеваний полости рта», — констатировала Гузман.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.
23 августа 2025, 10:11
Тольяттинская поликлиника № 2 получила цифровой маммограф и рентген-аппарат
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований. Здравоохранение
207
Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных сел.
22 августа 2025, 14:15
В Безенчукскую ЦРБ поставлен современный переносной УЗИ-аппарат
Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных... Здравоохранение
453
Начался процесс облицовки фасада.
21 августа 2025, 16:24
Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный
Начался процесс облицовки фасада. Здравоохранение
583
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
383
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
782
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
780
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1110
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
899
Весь список