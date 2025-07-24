Врач-невролог: привычка сидеть, закинув ногу на ногу, нарушает осанку

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Привычка сидеть, закидывая одну ногу на другую, может со временем привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в разговоре с «Известиями» 24 июля предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

По словам специалиста, тело человека не приспособлено к длительному сидению. И когда он долго находится в сидячем положении, опорно-двигательная система испытывает статическую нагрузку, для которой не предназначена. Если при этом еще и закидывать ногу на ногу, то нагрузка на позвоночник значительно возрастает.

«Такая поза искажает ось позвоночника, нарушает симметрию тела. Плечи уходят вперед, корпус наклоняется, нижний отдел позвоночника выгибается неестественным образом», — объяснила Зинчева.

Это может привести к серьезным нарушениям — таким как протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, а также к спондилезу и спондилоартрозу. Перенапряженные мышцы спины вызывают боль, скованность и ограничение подвижности в пояснице

При позе «нога на ногу» может происходить сдавление и повреждение малоберцового нерва. Результатом может стать так называемая свисающая стопа — состояние, при котором мышцы, отвечающие за поднятие стопы, ослабевают, и человек не может нормально шагать.

Тем, чья работа связана с длительным сидением, врач рекомендует регулярно менять позу, вставать и делать разминку. Даже простая смена положения ног может снизить нагрузку на позвоночник и улучшить кровообращение.

«Если не можете отказаться от привычки закидывать ногу на ногу, чередуйте позы, не засиживайтесь в одном положении. Контролируйте осанку, делайте перерывы, вставайте из-за компьютера хотя бы раз в час», — советует специалист.

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