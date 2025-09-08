Я нашел ошибку
В составе "Лады" шайбы забросили Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин.
"Лада" обыграла дома "Автомобилист"-  4:3
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание.
Врач назвала продукты для осеннего рациона
Лоб в лоб столкнулись большегруз Sitrak и ГАЗель.
В Камышлинском районе на трассе М5 "Урал" в ДТП погибли два человека
Литературная площадка «Поэтическая Самара» объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов.
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене в Струковском саду
Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями.
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Врач назвала продукты для осеннего рациона

8 сентября 2025 21:43
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание.

На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание. Об этом 6 сентября рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова, пишут "Известия".

«Чтобы рацион приносил пользу, важно соблюдать баланс: половину тарелки занимают овощи (часть сырых, часть приготовленных), четверть — белковые продукты (рыба, птица, яйца, бобовые), еще четверть — сложные углеводы (крупы и корнеплоды). Фрукты лучше использовать как перекус», — рассказала эксперт.

Тяжелые для желудка продукты, такие как яблоки, груши, сливы, бобовые, лук, чеснок, по мнению врача, лучше вводить в рацион постепенно.

Сезонные продукты помогают восполнить дефицит витаминов и микроэлементов. Например, для восполнения витамина С специалист рекомендовала употреблять облепиху, клюкву, яблоки и капусту. А морковь, тыква, сладкий перец являются хорошим источником бета-каротина. Фолатами и магнием богаты свекла и зелень, а восполнить недостаток калия и клетчатки можно с помощью яблок и груш.

Смирнова отметила, что меню на осень следует составлять грамотно, обращая внимание на пользу, разнообразие и сочетание продуктов.

 

Фото:  freepik.com

В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
По словам Мясникова, в других странах аспирин перестали назначать при отсутствии у человека опасного для жизни сужения сосудов.
Доктор Мясников самым опасным лекарством в России назвал аспирин
По словам Мясникова, в других странах аспирин перестали назначать при отсутствии у человека опасного для жизни сужения сосудов.
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских...
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
