Врач назвала продукты для осеннего рациона

На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание. Об этом 6 сентября рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова, пишут "Известия".

«Чтобы рацион приносил пользу, важно соблюдать баланс: половину тарелки занимают овощи (часть сырых, часть приготовленных), четверть — белковые продукты (рыба, птица, яйца, бобовые), еще четверть — сложные углеводы (крупы и корнеплоды). Фрукты лучше использовать как перекус», — рассказала эксперт.

Тяжелые для желудка продукты, такие как яблоки, груши, сливы, бобовые, лук, чеснок, по мнению врача, лучше вводить в рацион постепенно.

Сезонные продукты помогают восполнить дефицит витаминов и микроэлементов. Например, для восполнения витамина С специалист рекомендовала употреблять облепиху, клюкву, яблоки и капусту. А морковь, тыква, сладкий перец являются хорошим источником бета-каротина. Фолатами и магнием богаты свекла и зелень, а восполнить недостаток калия и клетчатки можно с помощью яблок и груш.

Смирнова отметила, что меню на осень следует составлять грамотно, обращая внимание на пользу, разнообразие и сочетание продуктов.

Фото: freepik.com