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"Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие".
Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе орехов и призвала употреблять их на ежедневной основе
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Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе орехов и призвала употреблять их на ежедневной основе

23 октября 2024 23:00
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"Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие".

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала о пользе орехов. Она призвала употреблять их на ежедневной основе, пишут "Известия".

«Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на мозг в плане профилактики заболеваний Альцгеймера. Бразильский орех — источник селена, который помогает бороться против рака и против старения кожи. Фисташки (пресные) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам гастроэнтеролога, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, при этом важно соблюдать нормы употребления. Она отметила, что съедать 30 г орехов в день — многовато, потому что каждый орех имеет разный размер.

«Чтобы не нервничать из-за граммов, можно считать штучно. Например, женская норма миндаля за один прием пищи — 10 штук, а мужская — 15. Это верхний потолок», — уточнила диетолог.

Она добавила, что орехи — это удобный перекус, а если же добавить фрукт или сухофрукт, то будет еще и сбалансированный.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

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