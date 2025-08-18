Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен

132

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, действительно ли чай с медом полезен, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что в меде практически нет целебных свойств, хотя раньше его в народной медицине использовали вместе с другими продуктами. Врач пояснила, что в нем действительно присутствуют биологически активные вещества в микродозах, но работать он может лишь в сочетании с травами и настойками, а во многом действует эффект плацебо.

Мед — это калорийный и дорогой продукт, по сути сопоставимый с сахаром, поэтому искать в нем особую пользу не стоит. Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства. Мед способен вызывать аллергию и другие недомогания, поэтому перед его употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

15 августа Нурия Дианова рассказала, что полезные свойства меда сильно переоценивают. По ее словам, маточное молоко, прополис и другие полезные вещества в меде содержатся в слишком малых количествах, пишет RT.

Фото: freepik.com