Главные новости:
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил критика Башмакова на совещание: обсудили благоустройство Самары
Из поданных на конкурс проектов по критерию “содержание” в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.
Продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию «Герои большой страны»
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен

18 августа 2025 22:03
132
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, действительно ли чай с медом полезен, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что в меде практически нет целебных свойств, хотя раньше его в народной медицине использовали вместе с другими продуктами. Врач пояснила, что в нем действительно присутствуют биологически активные вещества в микродозах, но работать он может лишь в сочетании с травами и настойками, а во многом действует эффект плацебо.

Мед — это калорийный и дорогой продукт, по сути сопоставимый с сахаром, поэтому искать в нем особую пользу не стоит. Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства. Мед способен вызывать аллергию и другие недомогания, поэтому перед его употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

15 августа Нурия Дианова рассказала, что полезные свойства меда сильно переоценивают. По ее словам, маточное молоко, прополис и другие полезные вещества в меде содержатся в слишком малых количествах, пишет RT.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

Новости по теме
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
18 августа 2025, 20:14
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона. Здравоохранение
187
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо.
18 августа 2025, 16:20
Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо. Здравоохранение
234
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
18 августа 2025, 11:55
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района. Здравоохранение
262
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
231
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
221
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
740
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
568
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
687
