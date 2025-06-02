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Врач-эндокринолог рассказала о полезных свойствах клубники

2 июня 2025 14:59
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По ее словам, здоровому взрослому человеку без аллергии и медицинских противопоказаний специалисты рекомендуют съедать 100–200 г клубники в день.

О полезных свойствах клубники «Газете.Ru» рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«В ней содержится много витамина С — даже больше, чем в цитрусовых. А ведь он нужен не только для укрепления иммунитета, но и для выработки коллагена и улучшения сосудов. При регулярном употреблении клубника помогает улучшить тонус кожи, снизить склонность к синякам и покраснениям, а также защитить кожу от воздействия солнца и воспалений», — рассказала Хайкина.

Кроме того, эта ягода помогает держать сахар в норме, улучшает пищеварение, так как богата органическими кислотами и пищевыми волокнами, которые стимулируют и улучшают работу желудка и кишечника, облегчает переваривание пищи . "Главное — есть ее не на голодный желудок, а после основного приема пищи", — добавила нутрициолог.

Также клубника имеет легкий мочегонный эффект и снижает отеки, помогая выводить лишнюю жидкость. При этом она не вызывает жесткого обезвоживания, как некоторые мочегонные продукты. Как заметила врач, это отличный вариант для тех, кто просыпается «помятым» или сталкивается с отеками на ногах к вечеру.

«Вдобавок к этому клубника полезна для женского здоровья и гормонального фона. В ней содержится фолиевая кислота, калий и марганец — важные элементы для репродуктивной системы», — отметила Хайкина.

По ее словам, здоровому взрослому человеку без аллергии и медицинских противопоказаний специалисты рекомендуют съедать 100–200 г клубники в день. Лучше в первой половине дня, как перекус или десерт. Не стоит есть ее натощак, особенно если есть гастрит или другие проблемы с желудком. При этом, как обратила внимание врач, замороженная клубника тоже сохраняет большую часть пользы.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

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