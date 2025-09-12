Врач-эндокринолог рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком

124

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком, а регулярные такие перекусы в течение дня способны привести к лишнему весу, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 12 сентября, специалист пояснил, что любой бутерброд обычно состоит из хлеба с дрожжами и разрыхлителями, качество которого нередко оставляет желать лучшего. Он напомнил, что колбасные изделия давно относят к группе продуктов, повышающих риск онкологии при регулярном употреблении.

Врач добавил, что среди сырных продуктов встречается много подделок, где вместо молочных жиров используются суррогаты. Даже натуральный качественный сыр, по его словам, может вызвать проблемы: у многих людей есть непереносимость коровьего белка казеина, что приводит к сбоям в работе ЖКТ и отекам. В целом же бутерброды — это очень калорийный перекус, который быстро насыщает, но ненадолго.

Поляков подчеркнул, что частые перекусы бутербродами способны привести к лишнему весу и ожирению. Поэтому, по его словам, прибегать к такому варианту стоит только в крайнем случае, если совсем нет другой еды, пишет сайт kp.ru.

Фото: freepik.com