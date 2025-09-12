Я нашел ошибку
Порядка 18% россиян не пользуются интернетом
Порядка 18% россиян не пользуются интернетом
Среди сырных продуктов встречается много подделок, где вместо молочных жиров используются суррогаты.
Врач-эндокринолог рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком
Для проведения парада-дефиле духовых оркестров.  
13 сентября в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре
Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 107-й театральный сезон.
«Время театра»:  в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого
По предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.
На Эльбрусе, где произошла авария, завершили эвакуацию людей с канатной дороги
В Самаре подошел к концу первый день выборов депутатов городской Думы Самары восьмого созыва.
Национально-культурные центры Самары присоединились к голосованию на выборах депутатов гордумы
С 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.
В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Врач-эндокринолог рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком

12 сентября 2025 22:06
124
Среди сырных продуктов встречается много подделок, где вместо молочных жиров используются суррогаты.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком, а регулярные такие перекусы в течение дня способны привести к лишнему весу, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 12 сентября, специалист пояснил, что любой бутерброд обычно состоит из хлеба с дрожжами и разрыхлителями, качество которого нередко оставляет желать лучшего. Он напомнил, что колбасные изделия давно относят к группе продуктов, повышающих риск онкологии при регулярном употреблении.

Врач добавил, что среди сырных продуктов встречается много подделок, где вместо молочных жиров используются суррогаты. Даже натуральный качественный сыр, по его словам, может вызвать проблемы: у многих людей есть непереносимость коровьего белка казеина, что приводит к сбоям в работе ЖКТ и отекам. В целом же бутерброды — это очень калорийный перекус, который быстро насыщает, но ненадолго.

Поляков подчеркнул, что частые перекусы бутербродами способны привести к лишнему весу и ожирению. Поэтому, по его словам, прибегать к такому варианту стоит только в крайнем случае, если совсем нет другой еды, пишет сайт kp.ru.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

