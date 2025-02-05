Врач дала советы, как избежать последствий сидячей работы

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Сидячая работа или образ жизни в целом часто становятся причиной заболевания геморроем, которым страдают люди в той или иной степени. При этом, как рассказала врач-колопроктолог «СМ-Клиники» Анна Захарова, если соблюдать определенные рекомендации, развития геморроя при сидячей работе можно избежать, пишут "Известия".

«Я знаю многих офисных сотрудников с такой проблемой. Люди вынуждены целыми днями сидеть за рабочим столом, не разгибаясь, и выполнять бумажную или компьютерную работу. <…> При длительном нахождении в сидячем положении у человека замедляется кровообращение в малом тазу и возникает застой, что и является одной из причин развития геморроя», — объяснила специалист «Газете.Ru».

Врач указала, что при сидячей работе вредно сидеть «нога на ногу», так как это еще больше замедляет отток крови от ног. Добавляя на одну ногу вес другой ноги, сосуды сдавливаются, что повышает риски деформации вен нижних конечностей (развитие варикоза) и, как следствие, увеличение геморроидальных узлов.

Если человек при сидячем образе жизни также еще и неправильно питается (злоупотребляя перекусами на бегу, без полноценного перерыва, или фастфудом) это может усугубить проблему и вызвать запоры, которые запускают механизмы развития геморроя. Специалист посоветовала включать в ежедневное меню свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Питаться важно регулярно в определенное время, чтобы кишечник работал без сбоев. Также следует выпивать не менее 2 л чистой воды в день.

Избежать заболевания можно, если добавить в свою жизнь несложную физическую активность. Для профилактики геморроя полезно совершать вечерние прогулки, легкие пробежки в парке или плавать. Умеренная нагрузка не только поможет укрепить мышцы, но и улучшит кровообращение в органах малого таза, что положительно скажется на здоровье вен прямой кишки.

«Обратитесь к специалисту при появлении первых симптомов, так как проблемы бывают разные (не только геморрой), и правильно распознать их сможет только врач. Вовремя начатое лечение поможет избежать пагубных последствий для здоровья», — порекомендовала колопроктолог.

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