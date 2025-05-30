В ПривГУПС прошла интерактивная лекция победителя четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор Юрия Холопова

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На площадке Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) прошла интерактивная лекция победителя четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор Юрия Холопова. Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Лекторий от Общества «Знание». Слушателями стали студенты Самарского колледжа железнодорожного транспорта.

Лектор Общества «Знание», заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и экология» ПривГУПС Юрий Холопов в ходе встречи отметил особую роль почвы не только в обеспечении человечества продуктами питания, но и в круговороте воды и других веществ на Земле, поддержании биоразнообразия.

Вместе с лектором слушатели нашли аналогии в состоянии здоровья человека и почвы, обратили внимание на ее особенности в различных климатических зонах, изучили примеры реализации экологических функций. Особое внимание уделили нарушениям почвенного покрова, наиболее перспективным с экологической точки зрения методам борьбы с эрозионными процессами и загрязнением.

Кроме того, в формате викторины вспомнили о выдающихся российских ученых-почвоведах и их вкладе в развитие мировой науки.

«Человека и почву связывают миллионы лет. Земли, особенно плодородные, издревле считались одним из основных богатств государства. Сегодня, при современном развитии технологий, нам начинает казаться, что всё необходимое вот-вот будет получено в искусственных условиях и потребность в сельскохозяйственных угодиях будет компенсироваться интенсивными технологиями, городскими вертикальными фермами, фабриками белка и т.п. Но почва – это не только субстанция, дающая нам продукты питаниях, это многокомпонентная среда обитания организмов, природный фильтр, препятствующий миграции токсикантов, важное звено различных круговоротов, прежде всего, круговорота воды и многое другое», — рассказал Юрий Холопов.

Он отметил, что, выполняя различные экологические функции, почва обладает большим потенциалом прочности. Однако при всем многообразии земель в нашей стране и в мире в целом, площадь поверхности ненарушенных почв с каждым годом уменьшается, а верхний плодородный слой Земли все чаще оказывается уязвимым звеном биосферы. Загрязнение и эрозия, «запечатывание» асфальтом и бетоном, истощение плодородия, засоление, развитие опустынивания – это лишь некоторые проявления современных угроз. При этом на формирование всего лишь одного сантиметра профиля почвы, порой, уходит не одно столетие.

«Можем ли мы заблаговременно узнать о том, что почва «заболела», чтобы помочь ей сохранить устойчивость? И да, и нет! Иногда мы готовы «поставить диагноз», опираясь на биоидикацию, на данные лабораторных анализов, на мнение экспертов. Но часто при отсутствии видимых изменений, человек по-прежнему склонен завышать потенциал устойчивости этого компонента экосистем», — пояснил Юрий Холопов.

Так, лектор отметил, что при поступлении в почву тяжелых металлов при аэрогенном загрязнении или в результате избыточного применения удобрений, пестицидов в сельском хозяйстве, видимых признаков ее отравления может и не быть, но при этом выращиваемые растения уже начнут накапливать повышенные количества токсикантов, что может негативно сказаться на здоровье человека. Столкнувшись с такой ситуацией, экологи порекомендуют провести детоксикацию почвы с применением химических, физико-химических, биологических методов.

Юрий Холопов подчеркнул, что экологи часто встречаются с классическим проявлением закона перехода количества в качество.

«Такое событие может произойти в самый неподходящий момент. Так, появление всего лишь одной автозаправки или площадки для стоянки автомобилей может оказаться критическим, привести к нарушению водного баланса, вызвать подтопление территории и т.п. Или другой пример: загрязнение почвы нефтепродуктами при аварийном разливе. Как помочь преодолеть эту ситуацию? И тут необходимо оценивать все возможный варианты с точки зрения эколого-экономических последствий. Человек может подогнать самосвал с экскаватором и стать хирургом, механически удаляющим проблемный объект. Но тогда, вывозя загрязненную почву, грунт, мы должны еще и «зашить» эту рану, помочь участку восстановиться, «наложить швы и лечебные повязки» согласно нашим знаниям о нарушенном участке и рекомендациям ученых», — отметил лектор.

Кроме того, он обратил внимание, что существуют технологии интенсивной терапии, когда в почву вносят культуры микроорганизмов-деструкторов, создав условия для их оптимальной работы. Все зависит от масштабов бедствия, угроз здоровью человека, состоянию близлежащих водоемов. На завершающих этапах реабилитации участка можно применять и «траволечение» — посев многолетних трав для ускорения реабилитации нарушенного участка.

Отдельная «история болезни», по словам лектора, характеризует объекты накопленного экологического ущерба (вреда). Так, например, выступая перед будущими железнодорожниками, он рассказал о рекультивации территории Коптевского карьера. Природоохранная служба Куйбышевской железной дороги, применяя различную «тактику лечения» почвы, справилась с накопленными в течение десятка лет 50 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, но на это ушло почти 20 лет.

Фото: пресс-служба Общества «Знание»