В ПривГУПС прошла интерактивная лекция победителя четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор Юрия Холопова

Я нашел ошибку
Главные новости:
Откроет концертную программу российская премьера одноактного балета «Причуды купидона и балетмейстера».
В САТОБ состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища
Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение.
В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам
В связи с реконструкцией тепловых сетей.
Движение транспорта ограничат на двух улицах Новокуйбышевска
Обработка хвойных лесных насаждений будет осуществляться наземным и авиационным способом с использованием химического препарата «Дифлуцид, СП».
В губернии обработают более 3 тыс. га леса от вредителей
Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития.
Врач-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о влиянии курения на организм детей
В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение.
«Т Плюс» выполнит плановый  ремонт I тепломагистрали от Самарской ТЭЦ
На данный момент ведутся работы по монтажу и установке металлических конструкций.
В селе Несмеяновка Алексеевского района возводят новый ФАП
Молодые самарские художники приступили к оформлению распределительных телекоммуникационных шкафов компании, которые размещены перед фасадами зданий пешеходной части улицы Ленинградской.
Новые арт-объекты украсят пешеходную часть улицы Ленинградской Самары
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-1.1
EUR 88.95
-1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ПривГУПС прошла интерактивная лекция победителя четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор Юрия Холопова

30 мая 2025 15:43
157
Юрий Холопов в ходе встречи отметил особую роль почвы не только в обеспечении человечества продуктами питания, но и в круговороте воды и других веществ на Земле, поддержании биоразнообразия.  

На площадке Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) прошла интерактивная лекция победителя четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор Юрия Холопова. Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Лекторий от Общества «Знание». Слушателями стали студенты Самарского колледжа железнодорожного транспорта. 

Лектор Общества «Знание», заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и экология» ПривГУПС Юрий Холопов в ходе встречи отметил особую роль почвы не только в обеспечении человечества продуктами питания, но и в круговороте воды и других веществ на Земле, поддержании биоразнообразия.  

Вместе с лектором слушатели нашли аналогии в состоянии здоровья человека и почвы, обратили внимание на ее особенности в различных климатических зонах, изучили примеры реализации экологических функций. Особое внимание уделили нарушениям почвенного покрова, наиболее перспективным с экологической точки зрения методам борьбы с эрозионными процессами и загрязнением.

Кроме того, в формате викторины вспомнили о выдающихся российских ученых-почвоведах и их вкладе в развитие мировой науки. 
«Человека и почву связывают миллионы лет. Земли, особенно плодородные, издревле считались одним из основных богатств государства. Сегодня, при современном развитии технологий, нам начинает казаться, что всё необходимое вот-вот будет получено в искусственных условиях и потребность в сельскохозяйственных угодиях будет компенсироваться интенсивными технологиями, городскими вертикальными фермами, фабриками белка и т.п. Но почва – это не только субстанция, дающая нам продукты питаниях, это многокомпонентная среда обитания организмов, природный фильтр, препятствующий миграции токсикантов, важное звено различных круговоротов, прежде всего, круговорота воды и многое другое», — рассказал Юрий Холопов.

Он отметил, что, выполняя различные экологические функции, почва обладает большим потенциалом прочности. Однако при всем многообразии земель в нашей стране и в мире в целом, площадь поверхности ненарушенных почв с каждым годом уменьшается, а верхний плодородный слой Земли все чаще оказывается уязвимым звеном биосферы. Загрязнение и эрозия, «запечатывание» асфальтом и бетоном, истощение плодородия, засоление, развитие опустынивания – это лишь некоторые проявления современных угроз. При этом на формирование всего лишь одного сантиметра профиля почвы, порой, уходит не одно столетие. 
«Можем ли мы заблаговременно узнать о том, что почва «заболела», чтобы помочь ей сохранить устойчивость? И да, и нет! Иногда мы готовы «поставить диагноз», опираясь на биоидикацию, на данные лабораторных анализов, на мнение экспертов. Но часто при отсутствии видимых изменений, человек по-прежнему склонен завышать потенциал устойчивости этого компонента экосистем», — пояснил Юрий Холопов. 

Так, лектор отметил, что при поступлении в почву тяжелых металлов при аэрогенном загрязнении или в результате избыточного применения удобрений, пестицидов в сельском хозяйстве, видимых признаков ее отравления может и не быть, но при этом выращиваемые растения уже начнут накапливать повышенные количества токсикантов, что может негативно сказаться на здоровье человека. Столкнувшись с такой ситуацией, экологи порекомендуют провести детоксикацию почвы с применением химических, физико-химических, биологических методов.  

Юрий Холопов подчеркнул, что экологи часто встречаются с классическим проявлением закона перехода количества в качество. 
«Такое событие может произойти в самый неподходящий момент. Так, появление всего лишь одной автозаправки или площадки для стоянки автомобилей может оказаться критическим, привести к нарушению водного баланса, вызвать подтопление территории и т.п. Или другой пример: загрязнение почвы нефтепродуктами при аварийном разливе.  Как помочь преодолеть эту ситуацию?  И тут необходимо оценивать все возможный варианты с точки зрения эколого-экономических последствий. Человек может подогнать самосвал с экскаватором и стать хирургом, механически удаляющим проблемный объект. Но тогда, вывозя загрязненную почву, грунт, мы должны еще и «зашить» эту рану, помочь участку восстановиться, «наложить швы и лечебные повязки» согласно нашим знаниям о нарушенном участке и рекомендациям ученых», — отметил лектор.   

Кроме того, он обратил внимание, что существуют технологии интенсивной терапии, когда в почву вносят культуры микроорганизмов-деструкторов, создав условия для их оптимальной работы. Все зависит от масштабов бедствия, угроз здоровью человека, состоянию близлежащих водоемов. На завершающих этапах реабилитации участка можно применять и «траволечение» — посев многолетних трав для ускорения реабилитации нарушенного участка.

Отдельная «история болезни», по словам лектора, характеризует объекты накопленного экологического ущерба (вреда). Так, например, выступая перед будущими железнодорожниками, он рассказал о рекультивации территории Коптевского карьера. Природоохранная служба Куйбышевской железной дороги, применяя различную «тактику лечения» почвы, справилась с накопленными в течение десятка лет 50 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, но на это ушло почти 20 лет.

 

 

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Откроет концертную программу российская премьера одноактного балета «Причуды купидона и балетмейстера».
30 мая 2025, 18:59
В САТОБ состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища
Откроет концертную программу российская премьера одноактного балета «Причуды купидона и балетмейстера». Культура
75
Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение.
30 мая 2025, 18:39
В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам
Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение. Экономика
71
В связи с реконструкцией тепловых сетей.
30 мая 2025, 18:30
Движение транспорта ограничат на двух улицах Новокуйбышевска
В связи с реконструкцией тепл.овых сетей ЖКХ
101
В центре внимания
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
176
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
185
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
30 мая 2025  10:01
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
197
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак
30 мая 2025  09:37
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"
304
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
371
Весь список