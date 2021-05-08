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Воспитанники кадетских корпусов ПФО посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве

8 мая 2021 13:38
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Воспитанники кадетских корпусов ПФО посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве

6-7 мая 2021 года для 50 лучших воспитанников пяти окружных кадетских корпусов (Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского) организована поездка в Москву. Ребята поощрены за отличную учебу, призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях, достижения в специальной и военной подготовке.

В первый день кадеты увидели культурные и исторические достопримечательности Москвы: Красную и Манежную площади, Поклонную гору (или Парк Победы), Александровский сад, Храм Христа Спасителя, международный деловой центр «Москва-Сити» и Воробьевы горы. 

Яркие впечатления в сердцах ребят оставила экскурсионная прогулка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». На площадках Музейного комплекса приволжские кадеты увидели около 300 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий, побывали в «Партизанской деревне» и Главном храме Вооруженных Сил России.

Кульминацией поощрительной поездки в Москву стала генеральная репетиция Парада Победы страны, которая состоялась 7 мая в 10 утра по московскому времени. В этом году в праздничном шествии в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие представители разных видов войск и училищ, боевая и вспомогательная техники, а также авиация. 

Первыми по Красной площади прошли пешие колонны – рота барабанщиков, курсанты военных училищ и академий, морские пехотинцы, сводные парадные расчеты женщин-военнослужащих. В составе механизированной колонны впервые проехал бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун ПВО». 3aтeм можно было увидеть легендарные танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, новейший Т-14, боевые машины поддержки танков (БМПТ), реактивные системы залпового огня «Солнцепек», ракетные комплексы «Искандер», «Панцирь», «Бук» и другие. 

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 76 летательных аппаратов поднялись в небо над столицей России.

Теги: День Победы Парад Победы

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