Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов

В рамках Всероссийской акции "Россия - семья семей", приуроченной ко Дню народного единства, собрали гуманитарный груз для бойцов и мирных жителей новых регионов. В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.

Сбор гуманитарной помощи проходил на базе СамГМУ. Волонтеры-медики, студенты ВУЗа постоянно принимают участие в сборе гуманитарной помощи.

«Сбор и передача гуманитарной помощи являются проявлением заботы и поддержки военнослужащих. Показывает единство общества, солидарность, желание помочь. А у молодого поколения формируются такие черты, как патриотизм, доброта, взаимопомощь. Данными действиями мы поддерживаем волонтерское движение, показываю студентам пример, формируя в них такие черты, как патриотизм, взаимопомощь, доброта, щедрость», - отметила региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Наталья Дудинцева.

Фото: минздрав СО