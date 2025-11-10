Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
10 ноября 2025 15:20
120
В рамках Всероссийской акции "Россия - семья семей", приуроченной ко Дню народного единства, собрали гуманитарный груз для бойцов и мирных жителей новых регионов. В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.

Сбор гуманитарной помощи проходил на базе СамГМУ. Волонтеры-медики, студенты ВУЗа постоянно принимают участие в сборе гуманитарной помощи.

«Сбор и передача гуманитарной помощи являются проявлением заботы и поддержки военнослужащих. Показывает единство общества, солидарность, желание помочь. А у молодого поколения формируются такие черты, как патриотизм, доброта, взаимопомощь. Данными действиями мы поддерживаем волонтерское движение, показываю студентам пример, формируя в них такие черты, как патриотизм, взаимопомощь, доброта, щедрость», - отметила региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Наталья Дудинцева.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

