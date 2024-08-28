ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа

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Летний опен-эйр пройдет с 30 августа по 1 сентября на старой набережной (Красноармейский спуск). 26 августа стартовала специальная программа: маркеты еды и сувениров, ресторан и кинотеатр.

В рамках фестиваля сочетаются различные инструменты: современное искусство, дизайн, архитектура, музыка, мода, образовательные проекты.

⚡️Музеи представят образовательные программы. На фестивале появится настоящий арт-квартал, который превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий – прямо на пляже.

⚡️В этом году все желающие смогут записаться на авторские экскурсии, послушать 2 аудиоспектакля, найти временные арт-объекты.

⚡️Ключевым спецпроектом станет «СОТВОРЕНИЕ ПРОРАНА» – масштабный проект-исследование.

⚡️В деловом клубе прямо на пляже пройдут дискуссии о развитии города и региона.

⚡️А 17 музыкальных групп со всей России погрузят самарскую набережную в актуальный микс жанров.



Полная программа на сайте.

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