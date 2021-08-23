Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы

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Военнослужащие Центрального военного округа провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Великой Отечественной войны Василия Козлова, который сегодня с трепетом отмечает 78-ю годовщину окончания Курской битвы.

Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах. Чтобы посмотреть за виртуозной игрой оркестра Василий Козлов спустился в подъезд своего дома.

Представители бригады и ветеранских организаций города поблагодарили участника войны за мирное небо над головой, вручили памятные и сладкие подарки.

Козлов Василий Егорович родился 21 февраля 1922 года. В годы Великой Отечественной войны службу проходил на Сталинградском, Юго-Западном и Украинском фронтах, а также на Орловско-Курской дуге. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

Курская битва, также известная как Битва на Курской дуге — совокупность стратегических оборонительной (5—23 июля) и наступательных (12 июля — 23 августа) операций Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В историографии считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в истории. В нём участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов; сражение проложило «путь к великим советским наступательным действиям 1944-45 годов».

Видео здесь.