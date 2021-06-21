Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли видеоролик в поддержку сборной России по футболу

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Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли видеоролик в поддержку сборной России, которая сегодня сыграет один из ключевых матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020.

В съемках приняли участие сотрудники спецподразделений, вневедомственной охраны и военные музыканты Управления Росгвардии по Самарской области, военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии во главе со своим начальником - полковником Андреем Тряпичниковым и воспитанники кадетского класса Росгвардии им. Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова.

Передавая друг другу символическую эстафету, герои клипа, читают стихи лейтенанта Елены Гнатиенко, в которых выражается искренняя поддержка и пожелание успехов нашей сборной в предстоящих ей непростых футбольных баталиях. Присоединяемся и желаем наших футболистам успехов в предстоящем матче!