Водитель маршрутного автобуса в Самаре нарушил ПДД 

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Полицейскими в Самаре к административной ответственности привлечен водитель, совершивший проезд на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудниками полиции во время мониторинга социальной сети Интернет выявлено видео, на котором зафиксировано нарушение ПДД РФ водителем маршрутного автобуса Hyundai.

Полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, осуществившего проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора.

Сотрудникам Госавтоинспекции Самары 31-летний местный житель пояснил, что во время движения не заметил, как сигнал переключился, однако вину в совершении противоправного деяния признал.

За нарушение ПДД РФ водитель автобуса должностными лицами Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

С правонарушителем полицейские провели профилактическую беседу и еще раз напомнили, что он несет ответственность не только за свою безопасность, но и пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО