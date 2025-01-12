Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -7, -9°С, днем 0, -2°С. Местами гололедица.
13 января в регионе местами снег, гололед, до -5°С
Мужчина госпитализирован.
В Самаре на пешеходном переходе мужчина попал под колеса "Москвича"
К административной ответственности привлечен водитель, совершивший проезд на запрещающий сигнал светофора.
Водитель маршрутного автобуса в Самаре нарушил ПДД 
Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическое мероприятие со школьниками
Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическое мероприятие со школьниками
Баскетбольная «Самара» дома уступила «МБА»
Баскетбольная «Самара» дома уступила «МБА»
Психолог рекомендовал восстановить режим сна после новогодних праздников
Психолог рекомендовал восстановить режим сна после новогодних праздников
в 2024 году активнее всего искали сотрудников в сфере продаж
В 2024 году активнее всего искали сотрудников в сфере продаж
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.91
-0.38
EUR 105.05
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Свой творческий вечер на сцене Самарского драмтеатра проведет Альберт Макаров
В День фигурного катания в Самарской области состоялись массовые физкультурные мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Водитель маршрутного автобуса в Самаре нарушил ПДД 

12 января 2025 15:26
122
К административной ответственности привлечен водитель, совершивший проезд на запрещающий сигнал светофора.

Полицейскими в Самаре к административной ответственности привлечен водитель, совершивший проезд на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудниками полиции во время мониторинга социальной сети Интернет выявлено видео, на котором зафиксировано нарушение ПДД РФ водителем маршрутного автобуса Hyundai.

Полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, осуществившего проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора.

Сотрудникам Госавтоинспекции Самары 31-летний местный житель пояснил, что во время движения не заметил, как сигнал переключился, однако вину в совершении противоправного деяния признал.

За нарушение ПДД РФ водитель автобуса должностными лицами Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

С правонарушителем полицейские провели профилактическую беседу и еще раз напомнили, что он несет ответственность не только за свою безопасность, но и пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
11 января одну из автобаз Самары посетили министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов и глава Самары Иван Носков.
11 января 2025, 20:46
В Самаре стартовала программа обновления транспортной системы
11 января одну из автобаз Самары посетили министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов и глава Самары Иван Носков. Транспорт
700
Ведущий артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров известен не только своими яркими ролями, но и мастерством актёрской песни.
11 января 2025, 18:37
Свой творческий вечер на сцене Самарского драмтеатра проведет Альберт Макаров
Ведущий артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров известен не только своими яркими ролями, но и мастерством актёрской песни. Культура
453
Специальная гостья библиотеки представит самарской публике свою недавно вышедшую книгу «Я люблю тебя. Я живу дальше».
11 января 2025, 17:39
«Компас жизни»: в СОУНБ расскажут о том, как справиться с утратой
Специальная гостья библиотеки представит самарской публике свою недавно вышедшую книгу «Я люблю тебя. Я живу дальше». Общество
408
В центре внимания
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
12 января 2025  12:59
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
167
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников и ветеранов прокуратуры Самарской области
12 января 2025  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников и ветеранов прокуратуры Самарской области
148
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
11 января 2025  12:19
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
466
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
11 января 2025  11:11
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
1337
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
10 января 2025  13:04
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
611
Весь список