Во время лыжной гонки «Лыжня России» в Самаре будет ограничено движение транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
В облправительстве состоялось рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.
В регионе обсудили перспективы развития отрасли обращения с ТКО
Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области.
В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»
В 2024 году победителями признаны 16 учреждений и 15 специалистов.
Господдержку получат лучшие сельские учреждения культуры губернии
В рамках второго сбора у самарцев запланировано 3 контрольных матча. Уже 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской «Аланией».
«Крылья Советов» начали второй сбор в турецкой Анталии
В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля.
Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
1 февраля в Самарской области небольшой снег, до -7°С
Весь зимний сезон уборка снега на улицах города будет вестись при взаимодействии профильных служб и правоохранительных органов.
В Самаре минувшей ночью перед расчисткой снега эвакуировали 20 машин
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.29
-0.32
EUR 96.79
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»
Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля
Выставка «Куликово поле. Поле ратной славы» откроется для посетителей 1 февраля в Самарском археологическом центре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Во время лыжной гонки «Лыжня России» в Самаре будет ограничено движение транспорта

31 января 2024 17:15
167
С 06:00 до 16:00 10 февраля 2024 года.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении спортивного мероприятия «XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» на территории Самары с 06:00 до 16:00 10 февраля 2024 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам:

- по Красноглинскому шоссе – на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» – на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

Вышеуказанное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области.
31 января 2024, 19:22
В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»
Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области. Общество
71
В рамках второго сбора у самарцев запланировано 3 контрольных матча. Уже 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской «Аланией».
31 января 2024, 18:37
«Крылья Советов» начали второй сбор в турецкой Анталии
В рамках второго сбора у самарцев запланировано 3 контрольных матча. Уже 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской «Аланией». Футбол в Самаре
103
В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля.
31 января 2024, 18:27
Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля
В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля. Общество
106
В центре внимания
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
92
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
31 января 2024  12:56
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
701
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
31 января 2024  11:39
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
321
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
31 января 2024  09:37
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
327
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
1439
Весь список