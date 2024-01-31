Во время лыжной гонки «Лыжня России» в Самаре будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении спортивного мероприятия «XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» на территории Самары с 06:00 до 16:00 10 февраля 2024 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам:

- по Красноглинскому шоссе – на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» – на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

Вышеуказанное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары