Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Владимир Якушев: Народная программа «Единой России» — чёткий план действий по развитию страны

22 августа 2025 09:24
167
24 августа 2021 года документ приняли на Съезде – решение поддержал Президент.

Ежегодно по поручению Председателя партии Дмитрия Медведева «Единая Россия» направляет доклад о реализации народной программы Главе государства.

Уже сейчас по народной программе «Единой России» в регионах построено более 1,6 тысячи школ и 1,7 тысячи детских садов. Более 5 тысяч школ капитально отремонтировано, создано и модернизировано свыше 10 тысяч учреждений здравоохранения и 1,3 тысячи культурно-досуговых центров. Обновлено 40 тысяч дворов и более 30 тысяч общественных пространств, построено 500 спортивных объектов. А по программе социальной газификации подключено более 900 тысяч домов.

«Важнейшим направлением народной программы стало развитие социальной сферы. Мы обеспечиваем индексацию заработных плат бюджетникам, пенсионных и социальных выплат, включая выплаты работающим пенсионерам, расширяем программу реабилитации инвалидов. Реализуются меры поддержки многодетных малоимущих: социальные контракты, единое пособие семьям с детьми, другие меры», - сказал секретарь Генсовета партии.

Ещё одно ключевое направление, которое появилось в программе в ответ на изменение ситуации в стране, - поставка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Её объём превысил 142 тысячи тонн. Партия передала фронту помощь более чем на 14,7 миллиардов рублей: это десятки тысяч беспилотников, спецсредства, средств связи и РЭБ, тепловизоры и экипировка для бойцов на передовой. С 2024 года поддержка участников специальной военной операции – отдельный раздел народной программы партии. Также появились ещё два раздела – «Развитие туризма» и «Развитие новых регионов». В последний около 200 тысяч предложений внесли жители исторических субъектов РФ.

«Исполнение народной программы пришлось на сложный период. Началась СВО, против нашей страны введены беспрецедентные санкции. По количеству и масштабам им нет аналогов в мировой истории. Но российская экономика выстояла, социальная сфера продолжает развиваться, страна твёрдо отстаивает суверенитет. И партия не снизила принятых на себя обязательств. Сейчас наша народная программа исполнена на 85%. Мы продолжаем работать над реализацией всех её положений», - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Он особо отметил, что при создании объектов по народной программе, реализации проектов, которые она предусматривает, «Единая Россия» постоянно взаимодействует с жителями.

«В программе строительства и капремонта учреждений образования работают общественные штабы с участием родителей, учителей, депутатов от партии, секретарей первичек. Они контролируют ход работ, вносят свои предложения. Другой пример – благоустройство общественных пространств. Проекты выбирают люди с помощью голосования», - напомнил Владимир Якушев.

В заключение секретарь Генерального совета партии подчеркнул – несмотря на то, что при реализации народной программы могут возникнуть трудности, главное — честно говорить об этом с людьми, вместе находить решения.

«Исполнение документа завершается в 2025 году. Нам предстоит отчитаться, что удалось реализовать, а что нет, объяснить причины и продолжить выполнение обязательств. Сделаем выводы и корректировки, приступая к работе над новой программой, с которой пойдём на выборы. В ней однозначно сохранится безусловная ориентация на интересы каждого жителя и развитие страны в целом», - подчеркнул Владимир Якушев, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

