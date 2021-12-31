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Владимир Путин встретит Новый год вместе с близкими. Ранее Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента.

Новогодние каникулы пройдут у президента в частично рабочем режиме, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснял, что глава государства отдохнет первые несколько дней, но в остальное время будет необходимо работать с документами, заслушивать и читать доклады. Кроме того, Песков не исключил, что в новогодние каникулы президент продолжит рабочие встречи. Ожидается, что они будут в середине праздников, передает Радио Маяк.