Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за многолетнюю добросовестную работу телеведущим Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Леониду Якубовичу. Соответствующее распоряжение 12 ноября появилось на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Парламентская газета".

«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации… Гузеевой Ларисе Андреевне — ведущей программ акционерного общества "Первый канал", город Москва… Сябитовой Розе Раифовне — ведущей программ акционерного общества "Первый канал", город Москва… Якубовичу Леониду Аркадьевичу — креативному директору канала акционерного общества "Первый канал", город Москва», — говорится в тексте документа.

Лариса Гузеева — актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Всенародную известность ей принесла роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». Является ведущей телешоу «Давай поженимся!».

Роза Сябитова — ведущая телешоу «Давай поженимся!» и автор книг по психологии отношений.

Леонид Якубович — советский и российский телеведущий, актер театра, кино, всенародную любовь заслужил как бессменный ведущий легендарной программы «Поле Чудес».

Фото: pxhere.com