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В понедельник, 9 августа, Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Суточный показатель заболеваемости за 9 августа – 14,62 на 100 тысяч населения, в РФ – 15,1. Выявлено 465 случаев коронавируса. В течение прошлой недели цифры держались также в этих пределах. С января 2021 года количество заболевших на 100 тысяч населения по региону составило 1543,91.

За 31 неделю стало больше заболевших во всех возрастных группах, кроме детей до года. В плане профессиональных групп за неделю чаще заболевали представители сферы услуг, образования, частных охранных предприятий, сотрудники офисов.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора отработали 708 очагов в различных коллективах (на прошлой неделе – 720). За неделю было обследовано более 59 тысяч человек. Охват тестированием поддерживается на необходимом уровне.

ОРВИ и внебольничных пневмоний стало больше на 1,99% и 43,3% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то ОРВИ сейчас болеют в 2,5 раза чаще, а пневмониями — реже.

«Мы фиксируем увеличение заболеваемости практически по всем возрастным группам и главным образом — среди молодежи. Тоже очень тревожная тенденция. Кроме этого, аномальное для этого времени года увеличение зарегистрированных случаев ОРВИ. Поэтому очень важно проводить информационную работу по соблюдению ограничений и мер профилактики, усиливать контроль граждан и юридических лиц. Понятно, что уже значительно увеличена нагрузка на органы здравоохранения – остро стоят задачи по вакцинации и лечению больных», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 10%, в стационарах лечатся 3402 человека с коронавирусом и подозрением на него. С 18 августа готовится ко вводу в структуру ковидных госпиталей Безенчукская ЦРБ – 100 коек, сейчас прорабатывается маршрутизация пациентов на этот случай. Увеличилась доля пациентов средней тяжести – почти 90,8% (на прошлой неделе этот показатель составлял 87%).

Сейчас привито почти 58% от необходимого для коллективного иммунитета количества взрослого населения области. За весь период в регион поставлено более 984 тысяч доз вакцин. Среди медицинских работников привиты почти 80%, работников сферы образования – более 66%, госслужащих – почти 73%. Меньше всего привитых среди представителей сферы услуг – 58,9%. В Шенталинском, Исаклинском, Камышлинском, Хворостянском, Елховском районах уже привито необходимое число жителей для формирования коллективного иммунитета, однако это не значит, что поставки вакцины в эти районы прекратятся. Сейчас доставка вакцины организуется по заявочному принципу согласно объемам поставок.

На штабе обсудили ход прививочной кампании на крупных и средних предприятиях области. Первый вице-губернатор призвал руководителей предприятий сообщать, если возникают сложности с вакцинацией. «Распределение вакцины производится по заявкам в медучреждения. Своевременно направляйте эти заявки. Поставки стабильные и совершенно точно будут нарастать. Минздрав даже организовал оперативное перераспределение вакцины в зависимости от текущей потребности», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Особое внимание было уделено вопросу контроля соблюдения санитарно-противоэпидемических мер. Так, например, в ходе рейдов в Самаре были выявлены нарушения в продуктовых торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит» — причем как со стороны покупателей, так и со стороны самих сотрудников. Руководители этих сетей сообщили членам штаба, что проведены служебные проверки, к сотрудникам и директорам магазинов, где были допущены нарушения, применяются меры дисциплинарного взыскания. Кроме того, будет проведен дополнительный инструктаж работников, также обновят разметку для обеспечения социального дистанцирования. «Организуйте собственный внутренний контроль. Это очень важно для выполнения нашей общей задачи», — обратился к представителям торговых сетей председатель областного Правительства.

Отдельно рассмотрели вопрос алгоритма привлечения к ответственности нарушителей: органами местного самоуправления, правоохранителями собираются материалы, на основе которых составляется протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ. В свою очередь он передается в суд для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Для упорядочения и контроля этой работы будет создан контрольно-распределительный центр обработки материалов.