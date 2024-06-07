Я нашел ошибку
Главные новости:
Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит усовершенствовать налоговую систему. Сделать ее более справедливой и сбалансированной.
Константин Титов высказался о прогрессивной шкале налогообложения
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
Ночью горел двухэтажный дом на перекрёстке улицы Молодогвардейской и переулка Репина.
Полицейские спасли жильцов горящего многоквартирного дома в Самаре
Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений.
Программа долгосрочных сбережений поможет создать финансовую подушку безопасности и получать дополнительный доход в будущем
Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов.
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
Обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону и возможности для развития теплосетевого комплекса городов региона.
Руководитель Самарской области встретился с генеральным директором «Т Плюс» на ПМЭФ
Для ветеранов спецоперации и семей героев запланирована серия мероприятий во всех регионах страны.
Ветераны СВО и их родные смогут посещать культурные события в рамках проекта «Наша семья – наша Победа!»
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0.02
EUR 96.57
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветераны СВО и их родные смогут посещать культурные события в рамках проекта «Наша семья – наша Победа!»

7 июня 2024 16:24
113
Для ветеранов спецоперации и семей героев запланирована серия мероприятий во всех регионах страны.

Фонд «Защитники Отечества» дал старт культурной части проекта «Наша семья – наша Победа!». Для ветеранов спецоперации и семей героев запланирована серия мероприятий во всех регионах страны. Первым таким событием стал гала-концерт звезд оперы и балета в Михайловском театре Санкт-Петербурга.

Предложение сделать культурную программу поступило от художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Открывая праздничное мероприятие, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что фонд уже второй раз участвует в совместном проекте с МХАТ им. Горького.  

«Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия, - подчеркнула Анна Цивилева. - Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят. Очень трогательно, когда на такие мероприятия защитники за руку ведут детей, мам, жен. Важно, чтобы герои проводили вместе с родными как можно больше времени. Это настоящая культурная реабилитация».

Зрители первого концерта в Санкт-Петербурге прослушали произведения Чайковского, Моцарта, Дворжака, арию Ленского, балладу Томского, адажио из балета «Собор» и другие произведения. Дальше артисты отправятся с этой программой по городам России.

Также с начала лета каждый региональный филиал фонда «Защитники Отечества» объявил серию мероприятий «Наша семья – наша Победа!», приуроченных к Году семьи и годовщине работы организации. Мероприятия будут проходить во всех региональных филиалах фонда «Защитники Отечества» до 9 мая 2025 года.

 

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Теги: Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов.
07 июня 2024, 16:56
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов. Общество
67
После отработки технологии, для каждого пациента с опухолью, препарат будет создан индивидуально.
06 июня 2024, 19:58
Академик Гинцбург: российская вакцина от всех видов рака успешно испытана на мышах
После отработки технологии, для каждого пациента с опухолью, препарат будет создан индивидуально. Здравоохранение
585
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию.
05 июня 2024, 18:35
Выставку «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья из Ялты
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию. Общество
428
В центре внимания
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
7 июня 2024  17:43
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
75
Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение.
7 июня 2024  15:09
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге
137
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
7 июня 2024  13:10
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
171
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
7 июня 2024  12:55
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
181
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.
6 июня 2024  22:09
Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации
347
Весь список