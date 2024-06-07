Ветераны СВО и их родные смогут посещать культурные события в рамках проекта «Наша семья – наша Победа!»

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Фонд «Защитники Отечества» дал старт культурной части проекта «Наша семья – наша Победа!». Для ветеранов спецоперации и семей героев запланирована серия мероприятий во всех регионах страны. Первым таким событием стал гала-концерт звезд оперы и балета в Михайловском театре Санкт-Петербурга.

Предложение сделать культурную программу поступило от художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Открывая праздничное мероприятие, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что фонд уже второй раз участвует в совместном проекте с МХАТ им. Горького.

«Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия, - подчеркнула Анна Цивилева. - Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят. Очень трогательно, когда на такие мероприятия защитники за руку ведут детей, мам, жен. Важно, чтобы герои проводили вместе с родными как можно больше времени. Это настоящая культурная реабилитация».

Зрители первого концерта в Санкт-Петербурге прослушали произведения Чайковского, Моцарта, Дворжака, арию Ленского, балладу Томского, адажио из балета «Собор» и другие произведения. Дальше артисты отправятся с этой программой по городам России.

Также с начала лета каждый региональный филиал фонда «Защитники Отечества» объявил серию мероприятий «Наша семья – наша Победа!», приуроченных к Году семьи и годовщине работы организации. Мероприятия будут проходить во всех региональных филиалах фонда «Защитники Отечества» до 9 мая 2025 года.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»