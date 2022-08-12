Ветеран Великой отечественной войны Михаил Васильев из Кинеля отметил 100-летний юбилей

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Ветеран Великой Отечественной войны, участник боёв под Ленинградом Михаил Васильев 12 августа отметил свой вековой юбилей. Почти 40 лет жизни он проработал в лесничестве, внёс большой вклад в сохранение и приумножение природных богатств. Фронтовика и ветерана профессии одними из первых поздравили те, кто также трудится на благо лесного хозяйства региона.

С самого утра в доме Михаила Алексеевича праздничная суета, ведь сегодня у именинника целых два повода для торжества: вековой юбилей и профессиональный праздник - день военно-воздушных сил. 12 лет жизни он отдал служению Родине - в годы Великой Отечественной войны занимался ремонтом и подготовкой военных самолетов. В составе 10-го авиационного полка принимал участие в боях под Ленинградом, на Курской дуге, в Японии.



Михаил Васильев вспоминает:

- Проучился на механика в Саратовской области, в 42 я уже стал механиком, Илы появились, вот так на Иле - до 47-го года. Орловско-Курская дуга, там участвовал мой самолёт и я, как механик. 32 вылета боевых сделал мой самолёт.

Михаила Алексеевича еще знают как передовика лесного хозяйства. После возвращения на Родину в 1953 году устроился в Исаклинское лесничество. Коллеги говорят о нем как об отзывчивом, добросовестном работнике. Он не только хорошо разбирался в лесоводстве, но и помогал с ремонтом техники. Сотрудники Минлесхоза всегда помнят о заслугах ветерана и каждую торжественную дату спешат поздравить виновника события, будь то День Победы или, как сегодня, юбилей.



Замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников отмечает:

- Мы с большим удовольствием заехали поздравить своего коллегу - бывших лесников всё-таки не бывает. 100-летний юбилей, практически 40 лет в лесной отрасли, ветеран войны, профессионал, человек, воспитавший не одно поколение лесников. Помним, ценим и надеемся, что еще много лет будем приезжать и поздравлять Михаила Алексеевича с днем рождения.

Замминистра лесного хозяйства также передал ветерану поздравления от главы региона Дмитрия Азарова.



Знают Михаила Алексеевича и как опытного наставника, за почти 40 лет работы в лесничестве он воспитал не одно поколение молодых специалистов.



Свой 100-летний юбилей ветеран отмечает в семейном кругу, вместе с супругой, двумя детьми, внуками и правнуками. "Вековой рубеж преодолен, идем на вторую сотню" - смеется именинник, сообщает sovainfo.ru.

Видео здесь.

Фото: pxhere