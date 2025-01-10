Верховный суд РФ: имитация выдоха в алкотестер – отказ от медосвидетельствования

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Это решение было принято по делу водителя из Архангельской области, который утверждал, что не может дышать из-за бронхиальной астмы. Однако видеозапись показала, что он мог нормально дышать. В результате суд оставил в силе наказание: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1 год и 7 месяцев.

Суд подчеркнул, что отказ от выполнения законных требований сотрудников ГИБДД или врачей может выражаться как в действиях, так и в бездействии. В данном случае попытки симулировать симптомы болезни препятствовали проведению проверки.

Эксперты отмечают, что такие действия не редкость среди водителей, которые хотят избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Правозащитники и юристы поддержали решение Верховного суда, отметив, что это важный шаг в борьбе с нарушителями. Оно поможет предотвратить попытки уклонения от ответственности и усилит контроль за водителями. По мнению экспертов, это решение укрепит доверие к процедурам проверки и предотвратит использование уловок для обмана сотрудников ГИБДД и врачей, пишет Смотрим.