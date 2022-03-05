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События, которые сейчас происходят на Украине, для жителей Донбасса означают завершение, по сути, нацистского режима и гонений за всё русское.



Целых 8 лет их уничтожают при полном равнодушии «цивилизованного мира». Все они – наши соотечественники. Все мы – единый народ.



В знак поддержки спецоперации на Украине Самарский хоровой коллектив исполнил песню «Хотят ли русские войны» в холле Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича, что очень символично. Эта запись станет частью единого видео - исполнения знаменитой песни хоровыми коллективами страны. Ролик появится в сети и телеэфире 8 марта.

Фото: скриншот видео