В Жигулевске мужчина угнал ГАЗель и попал в ДТП

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Он, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял ключи от чужого автомобиля и поехал по личным делам.

В ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в поселке Яблоневый овраг. Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и повредил три транспортных средства: «Volvo», «Chevrolet», «ВАЗ».

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина 1993 года рождения, находившийся за рулём, не является собственником автомобиля и не имеет права управления транспортными средствами, так как не получал водительское удостоверение. Правоохранители предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

В ходе опроса водителя сотрудники полиции выяснили, что мужчина работает разнорабочим в одной из организаций города. В ночное время подозреваемый пришел на работу пообщаться с диспетчером, а когда последний отлучился, он взял ключи от служебного автомобиля в ящике стола и решил съездить по своим личным делам. В пути следования не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В отношении нарушителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), и составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения решением суда водителю назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.