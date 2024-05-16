В Самаре столкнулись пять машин и автобус

139

В крупном ДТП пострадали пять человек.

Это случилось в четверг, 16 мая, в 7:18 на Южном шоссе, 5, уточнили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, в ДТП попали сразу шесть машин: "Хендай", "Рено", "Лада", два "Митсубиси" и автобус МАЗ, который шел по маршруту №26.

Погибших нет, но пострадали пять мужчин. Одного из них отправили на амбулаторное лечение, троих госпитализировали в клиническую больницу Пирогова, еще одного - в 10-ю городскую.

На месте происшествия работали шесть человек и две единицы спецтехники. Спасатели отключили аккумуляторы авто и смысли с проезжей части горючее.

Правоохранители выясняют причины аварии, пишет Сова.