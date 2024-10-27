В Загородном парке Аллея ветеранов «Крыльев Советов» продолжилась стелами Лобоса и Ковбы

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В Загородном парке состоялось открытие двух новых стел, посвещенных легендарным ветеранам «Крыльев Советов». По итогам голосования, организованного совместно с титульным партнером FONBET, болельщики назвали ключевыми фигурами нашей команды периода 2006–2010 годов Эдуардо Лобоса и Дениса Ковбу.

В церемонии открытия приняли участие спортивный директор клуба Сергей Корниленко, заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов, Надежда Ковба с сыновьями, сотрудники клуба и болельщики команды.

Сергей Корниленко вручил памятные футболки Ковбы его сыновьям. Символично, что Денис выступал за нашу команду под номером 9 и на Аллее Славы ветеранов открылась уже девятая стела, посвещенная Легендам «Крыльев».

После торжественной части мероприятия, на клубной базе прошёл турнир памяти Дениса Ковбы, который выиграли ветераны команды, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"