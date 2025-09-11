Я нашел ошибку
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары

11 сентября 2025 13:00
109
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары

В воскресенье в Самаре уехать из центра на такси будет сложнее — с 20:00 число заказов может вырасти в среднем на 10-20% по сравнению с обычными выходными, рассказали аналитики Яндекс Go. Заказывать машину лучше на 15-20 минут раньше или позже окончания вечерних концертов.

Наплывы заказов ожидаются в центре города: число желающих поехать на такси может быть высоким с 18:00 до 19:00. Ажиотаж начнется с 20:00 перед праздничным концертом. Максимальные пики ожидаются в 22:00, 23:00 и в 00:00, когда спрос на поездки может возрасти до 30% — горожане разъезжаются по спальным районам. Число активных водителей на линии в воскресенье может вырасти на 10% к прошлым выходным, но свободных машин может быть недостаточно в моменты ажиотажа. Базовые тарифы сервиса в праздники не изменяются. Но, так как желающих уехать будет намного больше, чем свободных машин, в пиковые часы может автоматически временно включиться повышающий коэффициент. 

Из-за высокого спроса заказать такси будет сложнее в следующих районах: Площадь Куйбышева, Струковский сад, набережная Волги и Парк Гагарина. Ждать машину там придется незначительно дольше — до шести минут, вместо привычных 3-4. При выборе точки отправления пассажирам стоит учитывать, что движение в центре города будет осложнено пробками, которые с объездами повлияют на время, длину пути, и, как следствие, стоимость. 

Яндекс Go советует пользователям заказывать такси в стороне от праздничных площадок и уезжать чуть раньше завершения концертов, это поможет сократить время подачи и выгоднее уехать. Или же выбирать альтернативные способы передвижения — посмотреть варианты и построить маршрут можно в разделе Хаб в Яндекс Go. 

 

