В военном госпитале в Самаре состоялся концерт известного баяниста Валерия Сёмина

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В 426 военном госпитале Центрального военного округа в Самаре состоялся концерт Заслуженного артиста России Валерия Семина для военнослужащих, которые находятся на излечении после участия в специальной военной операции.

Концерт известно баяниста и автора-исполнителя был организован Домом офицеров Самарского гарнизона. Его цели прокомментировал начальник Дома офицеров Александр Назаренко.

- Необходима капелька тепла, чтобы военнослужащие почувствовали заботу. В самые трудные минуты для нашей страны мы всегда обращаемся к нашим корням, а наши корни в русском народе, в русских песнях, - сказал Александр Назаренко.

Такие концерты уже стали традиционными. Перед защитниками Отечества выступают музыканты, актёры и даже артисты цирка. Они способствуют укреплению морального духа, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО