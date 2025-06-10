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В УФСИН СО функционирует сервис «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»

10 июня 2025 16:41
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Услуга поможет записаться на свидание с гражданином, который находится или отбывает наказание в учреждении УИС — уголовно-исполнительной системы.

Услуга поможет записаться на свидание с гражданином, который находится или отбывает наказание в учреждении УИС — уголовно-исполнительной системы.

За предоставлением записи посредством единого портала государственных и муниципальных услуг вправе обратиться:

- родственники (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, или подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах УИС (далее лица, содержащиеся в учреждениях УИС); 
- должностные лица (следователи, дознаватели, нотариусы); 
- адвокаты, защитники, лица, имеющие право на оказание юридической помощи; 
- иные лица, желающие посетить учреждения УИС с целью проведения свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и в порядке, определенном Правилами внутреннего распорядка.

Алгоритм записи:

Зайти на сайт «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru) под своей учетной записью;
В поисковой строке нужно ввести запрос «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»;
Выбрать регион, а затем указать адрес или название учреждения;
Сервис предложит выбрать статус (кто обращается за услугой): должностное лицо, лицо, имеющее право на оказание юридической помощи, родственник или иное лицо;
При выборе «Адвокат» нужно указать статус лица, которого планируется посетить: подозреваемый или обвиняемый/осуждённый;
Затем подгрузить ордер на исполнение поручения, выбрать дату и время для записи (из числа доступных на момент обращения);
Завершающий шаг перед отправкой заявления — заполнение данных посещаемого лица (при ошибке в заполнении его данных в услуге может быть отказано).

В течение пяти рабочих дней на электронную почту и в личный кабинет на «Госуслугах» приходит уведомление о подтверждении записи или отказ в предоставлении посещения осуждённого, подозреваемого или обвиняемого.
При посещении учреждения при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 

Фото:   УФСИН СО

Теги: Самара

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