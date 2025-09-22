Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»

22 сентября 2025 14:03
153
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»

В Центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8 800 303 0000 (звонок бесплатный) работает необычный сотрудник — «Полина». Этот голосовой бот поможет узнать о наличии исполнительных производств, вынесенных в рамках них ограничениях и наложенных арестах.

При общении с гражданином «Полина» запросит фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации. На основании полученных сведений система искусственного интеллекта сформирует запрос и в аудиоформате предоставит абоненту общедоступную информацию о наличии исполнительного производства и отделении, где оно находится на исполнении.

Расширенную информацию получить можно будет уже после подтверждения личности гражданина. Для этого «Полине» необходимо будет сообщить СНИЛС или ИНН. После подтверждения личности голосовой бот предоставит обратившемуся информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.

Кроме того, «Полина» может подсказать гражданам информацию о наличии ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

 

