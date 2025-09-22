В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»

153

В Центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8 800 303 0000 (звонок бесплатный) работает необычный сотрудник — «Полина». Этот голосовой бот поможет узнать о наличии исполнительных производств, вынесенных в рамках них ограничениях и наложенных арестах.

При общении с гражданином «Полина» запросит фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации. На основании полученных сведений система искусственного интеллекта сформирует запрос и в аудиоформате предоставит абоненту общедоступную информацию о наличии исполнительного производства и отделении, где оно находится на исполнении.

Расширенную информацию получить можно будет уже после подтверждения личности гражданина. Для этого «Полине» необходимо будет сообщить СНИЛС или ИНН. После подтверждения личности голосовой бот предоставит обратившемуся информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.

Кроме того, «Полина» может подсказать гражданам информацию о наличии ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.