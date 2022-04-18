В Центр кинологической службы ГУ МВД СО несут службу порядка 300 питомцев

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В Самаре, на площади трех гектаров, располагается Центр кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области. На его базе осуществляется разведение, отбор и дрессировка собак для службы в системе МВД России. Самарские кинологи и их питомцы - настоящие профессионалы своего дела.

Сегодня в кинологических подразделениях Самарской области несут службу порядка 300 питомцев.



В Центр кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области несут службу собаки таких пород как овчарка, ротвейлер, спаниель, лабрадор, малинуа, фокстерьер.



Питомцев одного из крупнейших в стране ЦКС обучают находить человека по запаховому следу, обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества и боеприпасы, задерживать злоумышленников и выполнять еще множество задач.

Помимо раскрытий и задержаний, служебные собаки постоянные участники различных мероприятий в регионе, в том числе социальных акций, имиджевых роликов. Стало доброй традицией приглашать в ЦКС школьников, кадетов и воспитанников социальных учреждений Самарской области. Дети с огромной радостью участвуют в экскурсиях, слушают рассказы кинологов о задержании преступников, знакомятся с методами дрессировки и особенностями ухода за питомцами.

О своей службе, о взаимоотношениях с четвероногим напарником рассказывает инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Алексей Тюнаев.

Фото: скриншот видео