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В тольяттинской библиотеке № 15 «Берегиня» прошла презентация Книги памяти «Спасибо тебе, солдат!»

13 мая 2025 20:08
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В работе над проектом участвовали сотрудниками «Библиотеки Тольятти» совместно с семьями участников СВО.

«Сегодня дети поколения победителей продолжают боевую славу своих великих предков на фронтах специальной военной операции. В числе солдат, которые сегодня борются за мир, немало жителей поселка Поволжский. Они проявляют себя героями, спасая жизни мирных людей, защищая граждан своего государства, поддерживая сослуживцев», - делятся организаторы встречи.

Встреча состоялась накануне празднования Дня Победы.

Директор МБУК «Библиотеки Тольятти» Валентина Юсупова рассказала о работе над проектом, в реализации которого участвовали сотрудниками «Библиотеки Тольятти» совместно с семьями участников СВО.

Управляющей мкр. Поволжский Н.В. Журавлева рассказала об открытии Аллеи памяти в честь земляков погибших во время специальной военной операции на Украине.

В завершение мероприятия участники почтили память всех погибших при исполнении воинского долга минутой молчания.

Книга памяти «Спасибо тебе , солдат!» будет храниться в библиотеке № 15 «Берегиня», электронный вариант будет размещен на сайте «Библиотеки Тольятти».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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