В Тольятти сотрудники ОВД провели соревнования по спортивному ориентированию

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В рамках Чемпионата Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» открытого Первенства среди детей старшего школьного возраста по спортивному ориентированию на лыжной базе в Тольятти, состоялись соревнования среди правоохранительных органов и юных спортсменов.

В мероприятии приняли участие 31 сотрудник ОВД из четырех коллективов физической культуры ВФСО «Динамо» и 62 подростка. Благодаря совместным усилиям педагогов спортивной школы олимпийского резерва № 14 «Жигули» и методиста организации, майора внутренней службы, Натальи Лизько соревнования среди юных динамовцев получились особенно интересными.

Спортсмены состязались в прохождении дистанции в 3 км по пересечённой местности с нахождением пунктов. Учитывалась скорость и правильность прохождения дистанции. После окончания Чемпионата судейской коллегией были подведены итоги, и в результате упорной борьбы места распределились следующим образом:

Среди команд правоохранительных органов и органов безопасности:

1 место заняла сборная команда –ГУ МВД России по Самарской области;

2 место заняла сборная команда – УФСИН России по Самарской области;

3 место заняла сборная команда – Местной тольяттинской городской организации «Динамо»;

Среди команд «Юных динамовцев»:

1 место заняла команда – УФСИН России по Самарской области;

2 место заняла команда – Местной тольяттинской городской организации «Динамо»;

3 место заняла команда – общеобразовательной школы № 68 г. Самара.

Организаторы спортивного мероприятия поздравили всех участников с окончанием Чемпионата и наградили победителей кубками, медалями, дипломами и ценными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО