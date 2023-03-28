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В Тольятти состоялась встреча руководства ГИБДД с представителями мотоклубов, мотосообществ и активными мотоциклистами

28 марта 2023 13:28
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В Тольятти состоялась встреча руководства ГИБДД с представителями мотоклубов, мотосообществ и активными мотоциклистами

В здании ГИБДД Тольятти состоялась рабочая встреча с участием руководства городской Госавтоинспекции, лидеров мотоклубов города и просто мотоциклистами, которым небезразличны вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания правопорядка на дорогах.

В мероприятии приняли участие начальник Госавтоинспекции Тольятти подполковник полиции Алексей Качкин, его заместитель подполковник полиции Денис Гусев и руководители  отделений ГИБДД города.

Главный государственный инспектор города Алексей Качкин довел до присутствующих на мероприятии представителей мотосообществ статистику дорожных аварий с участием мотоциклов за прошлый 2022 год, акцентируя внимание на количестве погибших в этих ДТП людях, а также необходимости предпринять совместные действия, направленные на укрепление правопорядка на дорогах и установление уважительных взаимоотношений между всеми участниками дорожного движения.

Заместитель начальника Госавтоинспекции города Денис Гусев отметил, что необходимо повысить информированность населения, особенно молодых участников дорожного движения, о последствиях ДТП и осуществлять контроль за лицами, пользующимися услугами проката мототехники. Вместе с другими руководителями подразделений ГИБДД подполковник полиции ответил на все вопросы, заданные мотоциклистами на волнующие их темы, касающиеся организации дорожного движения в Тольятти, регистрации мототранспортных средств, их переоборудования и дальнейшего оформления в законном порядке. 

Встреча стала полезной и инициативной в укреплении взаимодействия с мотосообществами города. Представители мотоклубов подтвердили свою готовность активно участвовать в совместной пропаганде безопасности дорожного движения и формировании культуры поведения на дорогах среди мотоциклистов в предстоящем мотосезоне.

 

 

Теги: БДД

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