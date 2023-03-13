В Тольятти прошел первый Форум активных детей и молодёжи «Движение первых»

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В Технопарке «Жигулевская долина» состоялся Форум активных детей и молодёжи «Движение Первых».

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано по инициативе детей, ее поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он возглавил наблюдательный совет Движения. В Самарской области координационный совет «Движения первых» создан при Губернаторе области Дмитрии Азарове.

На площадке Форума встретились 400 школьников 7 – 11 классов школ Тольятти и учащиеся 1 курсов профессиональных образовательных организаций Самарской области.

Форум посетили представители органов власти, руководители общественных организаций и члены молодежных-совещательных структур. Гости вместе с участниками порассуждали о ценностях современных детей и подростков в России и в Самарской области, а также наметили планы по развитию РДДМ в Тольятти. Спикеры на пленарном заседании рассказали участникам Форума историю Российского движения детей и молодежи. Кроме того, для участников провели 11 образовательных секций («Успех», «Движение», «Будущее», «Команда», «Продвижение», «Добро», «Развитие», «Лидерство», «Создавай», «Достижение», «Управление»). На них ребята смогли побывать на форсайт-сессии по направлениям деятельности «Движения Первых» и пообщаться со спикерами из разных сфер. В это время педагоги обсудили перспективы развития РДДМ на территории города Тольятти с экспертами.

Заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев отметил большое внимание со стороны государства вопросам развития талантов молодежи и их самореализации: «Российское движение детей и молодежи активно развивается по всей стране. Самарская область не стала исключением. Движение должно стать фундаментальной площадкой для развития потенциала детей и молодёжи. И, своего рода, коллаборация новых творческих идей активных ребят и системная работа государства являются той самой движущей силой в развитии «Движения Первых». Уже сейчас мы наблюдаем значительный рост участников Движения».

Председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк рассказала о значимости вклада каждого участника «Движения Первых» в его развитие: «Именно инициатива детей создаёт Движение таким, какое оно сейчас есть. На Съезде в Москве были утверждены миссии, цели и направления, но работа в соавторстве продолжается и сейчас. Мы уверены, что важно, чтобы в создании мероприятий Движения принимали участие ребята. Сейчас мы встречаемся с участниками «Движения Первых» по всей Самарской области, и они предлагают свои идеи, чтобы создавать в регионе совершенно новое».

Заместитель главы города Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова отметила, что администрация города готова поддерживать инициативы активистов РДДМ: «Мы готовы поддержать инициативы ребят, предоставлять им площадки, помогать организационно. Я уверена, что мероприятия РДДМ станут масштабными и насыщенными, а уже мы, как представитель государства, поддержим ребят».

Организатором Форума выступило Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс» при поддержке Администрации городского округа Тольятти.

Фото: департамент информационной политики СО