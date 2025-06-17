В Тольятти полицейские и общественники провели профилактический рейд в одном из городских парков города

129

На территории области на регулярной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, а также предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

Так, в Тольятти сотрудники полиции совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе Николаем Шаховым провели профилактический рейд в одном из городских парков города.

В ходе проведения рейда полицейские проверили иностранных граждан. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Также полицейские и общественники провели беседу с подростками и напомнили о правилах безопасности в быту, в общественных местах и, в особенности, в сети Интернет.

Полицейские рассказали о способах вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с мошенническими действиями, о защите персональных данных и об ответственности за противоправные деяния.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Николай Шахов: «Сегодня мы – представители Общественного совета – активные участники рейдовых групп. В рамках осуществления общественного контроля, внимательно наблюдал за работой сотрудников органов внутренних дел. Тольяттинские полицейские грамотно осуществляли охрану общественного порядка на улицах города, в городских парках и скверах. Хотелось бы отметить и внешний вид полицейских: в форменной одежде, опрятны, у всех имеются нагрудные знаки. В вежливой и корректной форме общались с гражданами».

Фото: ГУ МВД СО