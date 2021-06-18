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В Тольятти начался смотр-конкурс военных оркестров Приволжского округа Росгвардии

18 июня 2021 13:31
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В Тольятти начался смотр-конкурс военных оркестров Приволжского округа Росгвардии

На территории Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии стартовало, без преувеличения, уникальное мероприятие - смотр-конкурс военных оркестров округа. В нем принимают участие музыкальные коллективы из Сарова, Дзержинска, Богородска, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Кировской области, Тольятти и Самары.

На протяжении трех дней военные музыканты творческих коллективов Росгвардии будут соревноваться в исполненнии музыки воинских ритуалов и мастерстве проведения плац-концертов. Судить конкурс будет авторитетное и беспристрастное жюри, в состав которого войдут военные и гражданские музыканты. Возглавит судейскую коллегию конкурса начальник военно-оркестровой службы штаба Приволжского округа Росгвардии, майор Андрей Горбуля. Апофеозом конкурса станет участие военных оркестров Росгвардии в мероприятиях, организованных мэрией Тольятти на территории городского округа.

- Сегодня в Тольятти собрались военные музыканты десяти творческих коллективов Росгвардии. Каждый по-своему уникален. У каждого - особый музыкальный опыт, богатые исполнительские традиции. Наша задача не просто оценить уровень мастерства того или иного творческого коллектива. Музыканты должны пообщаться, обменяться своими творческими наработками, нотами, поделиться секретами исполнительского мастерства. Это одна из задач данного мероприятия, - подчеркнул начальник военно-оркестровой службы штаба Приволжского округа Росгвардии Андрей Горбуля.

Теги: военные оркестр Росгвардия

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